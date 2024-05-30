الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق ميت غمر

اسعاف
اسعاف

شهد مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية حادث تصادم سيارة "تمناية" وموتوسيكل تحولت إلى مشاجرة عنيفه بالأسلحة البيضاء نتج عنها إصابة 4 أشخاص.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطه ميت غمر بوقوع حادث تصادم تحول إلى مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء نتج عنه إصابه 4 أشخاص.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كل من نادر عاطف أبو هاشم، 20 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيسر، ومحمد سامي، 18 سنة، بكسر بالذراع الأيسر، ومصطفى ماهر، 18 سنة، مصابًا بجرح 5 سم بالرأس وكسر بالذراع الأيمن، تامر سعيد، 40 سنة، بجرح نافذ بالصدر، بعد مشاجرة عنيفة نتيجة حادث التصادم وتم الدفع بثلاث سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

ميت غمر الدقهلية حادث تصادم اصابة ٤ أشخاص مشاجرة عنيفة

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

لجميع المحافظات.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية