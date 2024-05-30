إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق ميت غمر

شهد مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية حادث تصادم سيارة "تمناية" وموتوسيكل تحولت إلى مشاجرة عنيفه بالأسلحة البيضاء نتج عنها إصابة 4 أشخاص.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطه ميت غمر بوقوع حادث تصادم تحول إلى مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء نتج عنه إصابه 4 أشخاص.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كل من نادر عاطف أبو هاشم، 20 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيسر، ومحمد سامي، 18 سنة، بكسر بالذراع الأيسر، ومصطفى ماهر، 18 سنة، مصابًا بجرح 5 سم بالرأس وكسر بالذراع الأيمن، تامر سعيد، 40 سنة، بجرح نافذ بالصدر، بعد مشاجرة عنيفة نتيجة حادث التصادم وتم الدفع بثلاث سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.