17.5 مليار جنيه إيرادات المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من 2024

ارتفع إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة المصرية للاتصالات خلال الربع الأول للعام الجاري (يناير -مارس 2024) ليصل إلى 17.5 مليار جنيه بنمو قدره 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات والذي ساهم في إجمالي النمو في الإيرادات بنسبة 62 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متبوعا بإيرادات مبيعات السعات الدولية وإيرادات المكالمات الدولية الواردة والتي ساهمت بنسبة نمو قدرها 17% و11% على التوالي.

كما أظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعملاء الإنترنت الثابت بنسبة 9% و8% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما حقق عدد مشتركي خدمات المحمول نموا قدره 4% ليصل إلى 13 مليون مشترك.

وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، محققا هامش ربح متميز قدره 42% ليسجل مبلغ7.3 مليار جنيه، وتعكس هذه الزيادة النمو العام في الأداء التشغيلي والأثر الاستراتيجي لزيادة أسعار الخدمات المقدمة.

وحقق الربح التشغيلي مبلغ 3.6 مليار جنيه بانخفاض قدرة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بسبب الزيادة البالغة 41% في مصروفات الإهلاك والاستهلاك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى المخصصات التي تم تكوينها خلال هذا الربع.

3.9 مليار جنيه صافي الربح بنمو 22 %

حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 3.9 مليار جنيه محققا هامش ربح قدره 22% وبنسبة نمو طفيفة قدرها 1،8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث تأثر الأداء المالي القوي للشركة بشكل جزئي بالزيادة في الفائدة والتي تقدر بــ 2،2 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والزيادة في مصروفات الإهلاك والاستهلاك بنسبة 41% وثبات إيراد الاستثمار من الشركات الشقيقة نتيجة للتغير في أسعار الصرف.

بلغ صافي التدفقات النقدية الحرة سالب 4.7 مليار جنيه (1،6 مليار جنيه بعد استبعاد مصروفات تراخيص المحمول)، بما يوضح أن نسبة التدفقات النقدية الحرة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات بالسالب 65%.

بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 1.6 مليار جنيه بعد استبعاد مصروفات تراخيص المحمول (بنسبة 9% من إجمالي الإيرادات)، بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 15 مليار جنيه متضمنة مصروفات تراخيص المحمول بنسبة 86% من إجمالي الإيرادات.

بلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد (قيمة تسهيلات الموردين) على أساس سنوي 2.1 مرة مقارنة بـ1.9 مرة في الربع الرابع من عام 2023، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بشكل كبير بنسبة 62% على أساس ربع سنوي بسبب إعادة تقييم التزاماتنا بالعملات الأجنبية مع عدم إضافة قروض أخرى.

ترشيد التكاليف وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول

وعلق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، على نتائج أعمال الربع الأول 2024 قائلًا: "سعداء بمواصلة تحقيق هذا النمو الكبير مع بداية العام. حيث تعكس نتائج الأعمال المالية والتشغيلية في الربع الأول من عام 2024 قوة وثبات أعمالنا على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.

حققت الإيرادات نسبة نمو قدرها 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتسجل 17.5 مليار جنيه مصري، وهي أكبر إيرادات ربع سنوية تحققها الشركة حتى الآن، كما حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا قدره 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بمبلغ 7.3 مليار جنيه مصري على الرغم من أثر الضغوط التضخمية.

أضاف: “مازلنا ملتزمين في الفترة القادمة بتحسين التدفقات النقدية الحرة من خلال العديد من الجهود الاستراتيجية التي تتضمن ترشيد النفقات الرأسمالية دون المساس بالنمو المتزايد لأعمالنا”.

أوضح: "سنعمل خلال هذا العام على التركيز على تحقيق المزيد من مبادرات ترشيد التكاليف وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول، خاصة تلك التي تدر عائدًا دولاريًا، بالإضافة إلى ذلك، سنبدأ في القريب العاجل الاستفادة من رخصة الجيل الخامس التي حصلت عليها الشركة مما يمكنا من تقديم المزيد من العروض المتنوعة لخدمة عملائنا، أستطيع أن أقول، وبكل ثقة، أننا على أهبة الاستعداد للمرحلة التالية من النمو في جميع مجالات أعمالنا. فلدينا العديد من الفرص التي سنسعى لاقتناصها وتنفيذها وفقًا لاستراتيجيتنا، مع التركيز على نقاط القوة الأساسية لدينا لتقديم خدمة أفضل لعملائنا وتعظيم ثروة مساهمينا".

