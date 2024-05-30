الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جيش الاحتلال: مقتل جندى بالكتيبة 101 من لواء المظليين فى معارك بشمال غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، مقتل جندي بالكتيبة 101 من لواء المظليين في معارك بشمال قطاع غزة.

انتشال عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا

وعلى صعيد آخر استشهد عدد من المواطنين بينهم مسعفان، مساء الأربعاء، وأصيب مواطنون آخرون، في قصف نفذه طيران الاحتلال على مدينتي غزة ورفح، وسط وجنوب قطاع غزة.

وتمكنت طواقم الإنقاذ ومواطنون من انتشال عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحتو قرب مدرسة الزهراء شرق مدينة غزة، في وقت ارتقى فيه 3 شهداء بقصف منزل في حي تل السلطان غرب رفح.

وقد ارتقي مسعفان اثنان من طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نتيجة قصف الاحتلال، سيارة إسعاف كانت متجهة لإخلاء شهداء وجرحى بمنطقة دوار أبوالسعيد في حي تل السلطان غرب رفح.

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