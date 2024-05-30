قائمة أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن الرئيسية

شهدت بورصة الدواجن ارتفاعا في أسعار الدواجن اليوم الخميس مع بدء التعاملات الصباحية، بعد فترة من التراجع المستمر منذ بداية الأسبوع، بعدما أعلنت البورصة الرئيسية للدواجن أن أسعار الدواجن تسجل ارتفاعا طفيفا في عدة جنيهات، حيث تسجل اليوم 94 جنيها مقابل أسعار أمس والتي سجلت 92 جنيها في الكيلو.

أسعار الفراخ اليوم الخميس في بورصة الدواجن

وفيما يلي نستعرض أسعار الدواجن في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس:

الفراخ البيضاء: ارتفعت أسعار لحم الفراخ البيضاء في المزرعة عند 94 جنيهًا للكيلو، وتصل إلى المستهلك بسعر 105 جنيهات للكيلو.

الفراخ الساسو: ارتفعت أسعار الفراخ الساسىو اليوم الخميس لتراوح سعرها ما بين 107 و108 جنيهات للكيلو في المزرعة، بدلا من 103 جنيهات ويصل إلى المستهلك داخل الأسواق الشعبية بسعر 115 جنيهًا للكيلو.

الفراخ البلدي: تراوح سعر لحم الفراخ البلدي في المزرعة بين 115 و120 جنيهًا للكيلو، ويصل إلى المستهلك بسعر 130 جنيهًا للكيلو، وذلك حسب المنطقة. كما سجل سعر لحم أمهات أبيض 85 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

أسعار البانية والكبد اليوم الخميس

البانيه: بلغ سعر كيلو البانية في الأسواق الشعبية 235 جنيهًا، وقد يختلف السعر حسب المنطقة.

الأوراك: تراوح سعر كيلو الأوراك بين 115 جنيهًا في الأسواق الشعبية، حسب المنطقة.

الكبد والقوانص: استقرت أسعار الكبد والقوانص في الأسواق الشعبية بين 93 جنيهًا للكيلو، حسب المنطقة.

الأجنحة: تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 85 جنيهًا في الأسواق الشعبية.

أسعار البيض اليوم الخميس 30 مايو 2024

وارتفعت اليوم الخميس أسعار كرتونة البيض الأحمر لتراوح سعرها بين 127 و129 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس والتي سجلت 125 جنيها في الكرتونة.

وقد ارتفعت اليوم الخميس أسعار كرتونة البيض الأبيض لتراوح سعرها بين 124 و127 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس والتي سجلت 124 جنيها في الكرتونة.

وقد ارتفعت اليوم الخميس أسعار كرتونة البيض البلدي لتراوح سعرها بين 125 و128 جنيهًا.