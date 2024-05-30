الرئيس السيسى يؤكد التقدير العربى الكبير لسياسات الصين تجاه القضية الفلسطينية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العلاقات السياسية العربية الصينية مبنية على عدد من الأسس الراسخة على رأسها الحرص المتبادل على أمن واستقرار ومصالح الشعوب، ورفض الاعتداء على السيادة، ومثلت تلك العلاقات والتعاون العربي الصيني الوثيق لإقرار تلك المبادئ ركيزة من ركائز الاستقرار الدولي والعمل على إقرار العدالة فى المنظومة الدولية.

ونوه خلال كلمته في افتتاح منتدى التعاون العربي الصيني، على التقدير العربي الكبير للسياسات الصينية تجاه القضية الفلسطينية، ودعم "بكين" المستمر للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولحق الفلسطينيين المشروع.