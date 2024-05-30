الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى: حرصنا على تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وأولويات مبادرة "الحزام والطريق"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتوجه بخالص التقدير لـ شى جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، على الدعوة الكريمة، وكذلك  للجانب الصيني والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتقدير على ما تم بذله من جهد في الإعداد لهذا المنتدى القيم.

 مرور عشرة أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين

كما أشاد، خلال كلمته في افتتاح منتدى التعاون العربي الصيني، بالعلاقات "المصرية - الصينية"،، منوهًا إلى مرور عشرة أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين.

وتابع أن ما شهدته تلك السنوات من تطور ملحوظ في علاقات البلدين، لنؤكد من خلال ذلك استمرار حرصنا المتبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية على تحقيق التكامل بين "رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة" مع أولويات مبادرة "الحزام والطريق".

رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مبادرة الحزام والطريق العلاقات المصرية – الصينية مصر والصين

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