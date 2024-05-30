الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في اليوم العالمي.. كيف يعرض التبغ صحة القلب للخطر؟

التدخين
التدخين

تحتفل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في 31 مايو من كل عام، باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، لتسليط الضوء على المخاطر الصحية والمخاطر الأخرى المرتبطة بتعاطي التبغ، والدعوة إلى سياسات فعالة للحد من استهلاك التبغ.

تقوم منظمة الصحة العالمية، بتسليط الضوء على الروابط بين استخدام منتجات التبغ وأمراض القلب وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية، ويتم الاحتفال بهذا اليوم لزيادة الوعي لدى الجمهور الأوسع بتأثير تعاطي التبغ والتعرض للتدخين السلبي على صحة القلب والأوعية الدموية.

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كيف يعرض التبغ صحة القلب للناس في جميع أنحاء العالم للخطر

يركز اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ وتأثيره على صحة القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

يعد تعاطي التبغ أحد عوامل الخطر المهمة لتطور أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الطرفية.

على الرغم من أضرار التبغ المعروفة على صحة القلب، وتوافر الحلول للحد من الوفيات والأمراض المرتبطة بها، فإن المعرفة بين قطاعات كبيرة من الجمهور بأن التبغ هو أحد الأسباب الرئيسية للأمراض القلبية الوعائية منخفضة.

حقائق عن التبغ وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى

تقتل أمراض القلب والأوعية الدموية عددًا أكبر من الأشخاص مقارنة بأي سبب آخر للوفاة في جميع أنحاء العالم، ويساهم تعاطي التبغ والتعرض للتدخين السلبي في حوالي 17% من جميع الوفيات الناجمة عن أمراض القلب، يعد تعاطي التبغ السبب الرئيسي الثاني للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بعد ارتفاع ضغط الدم.

يقتل وباء التبغ العالمي أكثر من 7 ملايين شخص كل عام، منهم ما يقرب من 900000 من غير المدخنين الذين يموتون بسبب استنشاق دخان التبغ غير المباشر، ويعيش ما يقرب من 80% من أكثر من مليار مدخن في جميع أنحاء العالم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث يكون عبء الأمراض والوفيات المرتبطة بالتبغ أثقل.

التبغ أمراض القلب الأوعية الدموية صحة القلب الصحة العالمية السكتة الدماغية

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