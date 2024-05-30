الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى: مخاطر الأمن المائى ترقى إلى التهديد الوجودى ولن نسمح بالعبث به

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الانعقاد الدوري المنتظم للمنتدى العربي الصيني يعكس الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات المؤسسية العربية الصينية.

وأشار خلال كلمته في افتتاح منتدى التعاون العربي الصيني إلى أن مصر تحرص على تعزيز أوجه التعاون الفني المشترك في مواجهة التحديات المرتبطة بحوكمة الاقتصاد العالمي ونقل وتوطين التكنولوجيا ومكافحة التغير المناخي وضمان الأمن المائي.

ونوه الرئيس السيسي إلى أن الدولة المصرية طالبت الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من عشر سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

وتابع: “أكرر التنويه بأهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي نظرا لما تحمله المسألة من مخاطر ترقى إلى حد التهديد الوجودي ولن نسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا”.

مصر السودان مصر والسودان الرئيس السيسي منتدى التعاون العربي الصيني الحكومة الإثيوبية

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