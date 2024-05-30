الرئيس السيسى يدعو جميع أطراف المجتمع الدولى للاضطلاع بمسئولياتها لوقف الحرب الإسرائيلية

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي جميع أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسئولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة، والعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال خلال كلمته في افتتاح منتدى التعاون العربي الصيني: نطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمجتمع الدولي بوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضـيهم، مشددا على أن لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي المنشودين إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية.

وأوضح الرئيس السيسي أنه من الضروري الالتزام الجاد والفوري بحل الدولتين والإقرار بحق الفلسطينيين المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة.