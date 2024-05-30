الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى يدعو جميع أطراف المجتمع الدولى للاضطلاع بمسئولياتها لوقف الحرب الإسرائيلية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي جميع أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسئولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة، والعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال خلال كلمته في افتتاح منتدى التعاون العربي الصيني: نطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمجتمع الدولي بوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضـيهم، مشددا على أن لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي المنشودين إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية.

وأوضح الرئيس السيسي أنه من الضروري الالتزام الجاد والفوري بحل الدولتين والإقرار بحق الفلسطينيين المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي قطاع غزة القضية الفلسطينية

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