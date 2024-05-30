الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. الكنيسة الكاثوليكية تختتم الشهر المريمى

الكنيسة
الكنيسة

تختتم الكنيسة الكاثوليكية في مصر الاحتفال بالشهر المريمي، غدا الجمعة، وذلك حسب لموقع الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية.

ويقول المطران كريكور اوغسطينوس كوسا، مطران الأرمن الكاثوليك بمصر، إن شهر مايو كرسته الكنيسة في الغرب منذ عام 1365 لتكريم السيدة العذراء ثم انتقل هذا التكريس إلى الشرق نظرًا لأهمية ومكانة العذراء مريم عند جميع المسيحيين والشرقيين منهم خاصة.

وتابع: المطران كريكور اوغسطينوس كوسا، ويحمل هذا الشهر للمسيحيين عامةً، وللذين يُكرمونها معاني روحية سامية، تتجلى في تقديم الصلوات والابتهالات والطلبات إلى الله، بعد تكريمها وتبجيلها خلال هذا الشهر المبارك.

 طقوس صلاة الشهر المريمى

- تلاوة صلاة المسبحة الوردية:

 واختتم الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية هذه المسبحة التي أخذت مكانة كبيرة في حياة المسيحيين، وحازت على مدح القديسين وآباء الكنيسة الغربية وبابوات الفاتيكان.

وقد قال عنها البابا يوحنا بولس الثاني، بابا الفاتيكان: "إنها صلاتي المفضلة، إنها صلاة رائعة في بساطتها وعمقها، إنها تعرض لنا أهم وقائع حياة المسيح التي إذ جمعت في أسرار ثلاثة تربطنا بالمسيح من خلال قلب أمه إذ صح القول، ويسعنا في الوقت نفسه أن نضم إلى أسرار الوردية كل ما يحدث لنا شخصيًا وعائليًا وكنائسيًا وإنسانيًا، وهكذا تجري صلاة الوردية منتظمة مع الحياة البشرية".

ووفقََا لموقع الكنيسة الكاثوليكية بمصر أنه وفي الشهر المريمي تتجلى في تقديم الصلوات والابتهالات إلى الله بشفاعة مريم العذراء، ورفع الطلبات إليها بعد تقديسها وتبجيلها من خلال الطقوس التي نظمت خصيصًا للاحتفالات التي تقام طيلة أيام الشهر.

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