محافظة الغربية ترفع 6100 طن قمامة ومخلفات خلال 24 ساعة

تمكنت الوحدات المحلية والقروية بمحافظة الغربية من رفع 6100 طن من القمامة والمخلفات والتراكمات الرملية من مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال آخر 24 ساعة، وذلك بهدف تحسين البيئة والنظافة العامة بمحافظة الغربية.

خطة لتكثيف حملات النظافة والقضاء على مقالب القمامة العشوائية

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة محافظة الغربية لتكثيف حملات النظافة والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الوزراء بتحسين الخدمات للمواطنين.

وأوضح رحمي أن الوحدات المحلية والقروية سخرت كل معداتها المتاحة لدعم حملات النظافة على مستوى المراكز والمدن، حيث تم رفع القمامة والأتربة والمخلفات من الشوارع والطرق وتحسين المنظر العام.

وشدد محافظ الغربية على استمرار هذه الحملات حتى القضاء على كل بؤر القمامة وتحسين النظافة العامة بالمحافظة، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في إعادة الواجهة الحضارية للقرى والمراكز وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

مناقشة مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي لمشروع مركز خدمات مصر

وعلى صعيد آخر، عقد محافظ الغربية اجتماعًا مع لجنة الإشراف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي لمشروع مركز خدمات مصر، وتذليل كل المعوقات للانتهاء من المشروع الخدمي، جاء ذلك عقب جولته مساء أمس للاطمئنان على سير الأعمال بالمركز.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ واللجنة الموقف التنفيذي للمشروع، والذي يقام بشارع الجلاء بطنطا على مساحة 1003 م2، ووصلت نسبة التنفيذ به إلى 60%.

وأشار المحافظ إلى أن المركز يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد، فيقدم المركز حزمة من الخدمات الحكومية المتميزة كخدمات التوثيق والشهر العقاري، الأحوال المدنية، المرور، الجوازات، الأدلة الجنائية (الفيش الجنائي)، السجل التجاري، التأمينات، المدفوعات الحكومية.

كما سيتم ضم خدمات أخرى، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة.