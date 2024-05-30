الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. قطع المياه عن مركز ومدينة قطور للصيانة

مياه الغربية
مياه الغربية

أعلن الدكتور مهندس حمدي شطا، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، عن قطع المياه اليوم عن مدينة قطور بالكامل وعدة قرى تابعة للمركز وهي دماط، سملا، كوم على، بوريج، سجين، إبشواي ونشيل والعزب التابعة لتلك القرى.

إجراء أعمال صيانة شاملة بمحطة المرشحة بمدينة قطور

وأوضح الدكتور حمدي شطا في بيان للشركة، أن قطع المياه سيبدأ اليوم الخميس من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، وذلك لإجراء أعمال صيانة شاملة بمحطة المرشحة بمدينة قطور وفقًا للجدول الزمني المعلن.

وناشد الدكتور حمدي شطا المواطنين القاطنين في مدينة قطور والقرى المتأثرة، بما في ذلك أصحاب المخابز والمستشفيات والأماكن الحيوية الأخرى، تدبير احتياجاتهم من المياه لاستخدامها خلال فترة انقطاع التوريد المحددة.

ضمان استمرارية إمدادات المياه وتحسين جودتها للمواطنين

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الشركة للصيانة الدورية للمرافق المائية بالمحافظة، بهدف ضمان استمرارية إمدادات المياه وتحسين جودتها للمواطنين، وتؤكد الشركة على سرعة إعادة التشغيل بعد الانتهاء من أعمال الصيانة المقررة.

إدارة شركة مياه الشرب قطع المياه عن مدينة قطور بالكامل قرى تابعة للمركز أعمال صيانة شاملة بتدبير احتياجاتهم من المياه خطة الشركة للصيانة الدورية للمرافق المائية بالمحافظة

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غدًا.. قطع المياه عن مركز ومدينة قطور بالكامل بالغربية

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