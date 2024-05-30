الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشميع 88 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

غلق
غلق

صرح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بأنه تم اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الطاقة الكهربائية في المحافظة، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروسات.

وأوضح المحافظ أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تشميع غلق 88 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية المقررة رسميًا، وكذلك للإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء، وأكد على استمرار هذه الحملات في جميع مراكز ومدن المحافظة.

إطفاء الإنارة الخارجية لـ61 محلًا تجاريًا

وفيما يتعلق بإجراءات الحفاظ على الطاقة الكهربائية، نجحت الحملات في إطفاء الإنارة الخارجية لـ61 محلًا تجاريًا، وذلك ضمن سياسة الدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم هدرها، كما شدد المحافظ، على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة بضمان استمرارية إمدادات الكهرباء خلال فصل الصيف والحفاظ على المخزون من الطاقة.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات، فإن الحملات المكثفة تستهدف المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات التجارية، للحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وتأتي هذه الجهود بالتعاون الوثيق مع مجالس المدن والأحياء على مدار الساعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق المحددة، في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وترشيد استهلاك الكهرباء.

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