"تموين الغربية" تضبط كميات السلع المدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بطنطا

نفذت مديرية تموين الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وبمشاركة مدير إدارة تموين مركز طنطا أشرف شرف الدين، وعضو أحمد الحوالة، وبالاشتراك مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية ممثلة في المفتشين محمد فوزي وأحمد فاروق، حملة تموينية موسعة في دائرة مركز ومدينة طنطا، وذلك في إطار الجهود المكثفة لضبط السوق السوداء وحماية المواطنين من الغش التجاري.

تفاصيل السلع التي تم ضبطها

وقد أسفرت هذه الحملة عن ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة، تمثلت في 880 كجم من السكر التمويني المدعم، 240 زجاجة من الزيت التمويني المدعم، 180 كيس من مكرونة، وتم العثور على هذه المواد المضبوطة مخزنة داخل أحد ورش تصنيع وتصميم الملابس، بغرض الاتجار بها في السوق السوداء.

وبناءً على تعليمات كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تم تحرير محضر جنحة بالواقعة والتحفظ على المضبوطات، وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جهود مستمرة لضبط السوق وحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية

وأكد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مثل هذه الحملات، تؤكد على الجهود المستمرة لضبط السوق وحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية والاتجار غير المشروع في السلع التموينية المدعمة.

وفي السياق ذاته، قدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية، مؤكدًا على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تموين الغربية

تموين الغربية