الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتابع حملات مديريات التموين الصحة والطب البيطري

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الحملات المختلفة لمدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

 تحرير 33 محضر مخالفة لعدم وجود اشتراطات صحية

وقامت مديرية الصحة بالغربية، بتحرير 33 محضر مخالفة لعدم وجود اشتراطات صحية، و 13 محضرا لعدم وجود شهادة صحية، كما تم تحرير 5 محاضر إعدام لزيت هالك، وللحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قامت مديرية التموين، بتحرير 15 محضر عدم إعلان عن أسعار، وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير 11 محضر نقص اشتراطات و7 محاضر إعدام لمعجنات وعصائر وزبادي منتهية الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الادمي.

مصادرة 582 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة فاسدة

وعلي الصعيد ذاته، صادرت مديرية الطب البيطري بالغربية، 582 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة"، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

كان الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجانا تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية، وتم رصد 582 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها

محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
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مديرية الطب البيطرى بالغربية أطباء المجازر والتفتيش اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية محافظ الغربية مديريات الصحة التموين ومباحث التموين الطب البيطري سلامة الغذاء

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