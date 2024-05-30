الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. تسيير 13 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة

الحجاج
الحجاج

قالت الشركة الوطنية مصر للطيران إنه من المقرر اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 تسيير 13 رحلة جوية في ثاني أيام تفويج حجاج بيت الله الحرام، لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 4 رحلات القاهرة - جدة، 9 رحلات القاهرة - المدينة المنورة.

نقل بعثات الحجاج 

جاء ذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة السياحة والآثار وحجاج قرعة المنوفية والدقهلية وتضامن الدقهلية والجيزة والترانزيت وحجاج دولتي باماكو وكوناكري وحج أفراد.

من المقرر أن تسير مصر للطيران 33 رحلة خاصة مباشرة من مطار كوناكري بغينيا إلى مطار المدينة المنورة لنقل 10200 حاج في مرحلة الذهاب اعتبارًا من يوم الجمعة 24 مايو الجاري وحتى 6 يونيو المقبل، على أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة إلى كوناكري اعتبارًا من 22 يونيو وحتى 5 يوليو المقبل.

كما تسير مصر للطيران أيضًا 17 رحلة خاصة مباشرة من مطار باماكو بدولة مالي إلى مطار المدينة المنورة لنقل 5250 حاجًا اعتبارًا من اليوم الخميس 23 مايو وحتى 2 يونيو المقبل، على أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة إلى مطار باماكو اعتبارًا من 22 يونيو وحتي 3 يوليو المقبل، وسوف يتم تشغيل رحلات باماكو وكوناكري بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 المعروفة باسم طائرة الأحلام التي تتميز بأعلى مستويات الراحة والرفاهية، وتتسع لعدد 309 ركاب.

وكانت قد تمكنت مصر للطيران من الفوز هذا العام بنقل أكثر من 15 ألف حاج من حجاج دولتي غينيا ومالي إلى ومن المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، ويعد ذلك تأكيدًا على ريادة الشركة الوطنية داخل القارة السمراء كونها أول شركة طيران أنشئت في إفريقيا، والسابعة على مستوى العالم منذ السابع من مايو عام 1932.

رحلات الحج موسم الحج مصر للظيران تسيير الحج افواج الحج

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