الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل المصابين فى عملية الدهس بالضفة الغربية

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، بمقتل الإسرائيليين في عملية الدهس التي جرت في مساء يوم الأربعاء في نابلس بالضفة الغربية.



وذكرت الوكالة عن الجيش الإسرائيلي "مقتل إسرائيليين في عملية دهس بالضفة الغربية"، كما أعلن أن عملية الدهس عند حاجز عورتا شرقي نابلس استهدفت جنديين.



وذكرت مصادر إسرائيلية أن العملية نُفذت عند حاجز عورتا جنوب شرق نابلس، لافتة إلى أن منفذها هاجم جنود الجيش بمركبته وأسقط اثنين منهم، ثم عاود الرجوع عليهما عند الحاجز.



وقال طاقم طبي إسرائيلي وصل إلى مكان عملية الدهس: "لقد قيل لنا في مكان الحادث أن اثنين من المارة قد دُهسا ونتيجة لذلك أصيبا بجروح حرجة وخطيرة".



وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء يوم الأربعاء أن عملية الدهس التي جرت في نابلس وأسفرت عن إصابة شخصين، هي امتداد لحالة الغضب والمقاومة المتصاعدين في الضفة الغربية.