الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس البوليفى يدين الهجمات الإسرائيلية على رفح ويصفها بجريمة حرب

رئيس بوليفيا لويس
رئيس بوليفيا لويس آرسي

وصف رئيس بوليفيا لويس آرسي يوم الأربعاء الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بأنها جريمة حرب بشعة ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف القتال.

وكتب آرسي في حسابه على منصة "إكس": "ندين القصف الإسرائيلي لرفح، والذي أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين الفلسطينيين، إنها جريمة حرب جديدة يرتكبها الجيش الإسرائيلي بشكل وحشي وغير مفهوم".

وأضاف رئيس الدولة الأمريكية اللاتينية: "نحن ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حقيقية ضد إسرائيل.. معا يمكننا وقف الإبادة الجماعية".

وكانت قد أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.

وقابلت إسرائيل هذا القرار باستهداف منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين كان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال ليل الأحد الماضي ومساء الثلاثاء، في تحد وتجاهل تام لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف أعماله العسكرية في رفح.

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