منتخب مصر يخوض مرانه الأول استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو 6 يونيو

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، أولى تدريباته استعدادا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



واستهل منتخب مصر مرانه بخوض تدريبات بدنية ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.



وحضر مران منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، واللواء حلمي مشهور، والكابتن محمد بركات عضوي مجلس إدارة الاتحاد، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ومحمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة.

على صعيد آخر، انتظم لاعبو منتخب مصر في المعسكر باستثناء محمد صلاح الذي سيتواجد في معسكر الفراعنة يوم 1 يونيو المقبل استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو من الشهر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر على استقبال 24 لاعبًا في اليوم الأول وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، وانضم محمد شريف إلى معسكر منتخب مصر ظهر الأربعاء.

وانطلق معسكر منتخب مصر يوم الثلاثاء، وجاء برنامج المنتخب كالتالي:

- الساعة الواحدة تجمع الجهاز الفني

- ⁠الساعة ٣ وصول اللاعبين

- ⁠تدريبات استشفائية بالجيم بفندق الإقامة.

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