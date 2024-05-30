"أنت متعين أول امبارح".. أعضاء حزب المحافظين يهاجمون أمين الشباب

أثارت تصريحات أمين شباب حزب المحافظين "محمد عبد المعطي"، التي نشرتها صفحة الحزب الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حالة من الاستياء بين أعضاء الحزب، ووصل الأمر إلى دخول أعضاء الحزب والرد عليه بالاعتراض على المنشور.

الاعتماد على نشر معلومات مغلوطة

وعقبت عضوة الحزب نيفين إسكندر، مستنكرة ما ذكره أمين شباب الحزب، قائلة: "إن أمين شباب الحزب قرر الاعتماد على أخبار تأتي من صفحات غير رسمية ويشكك فى بيانات رسمية دون دليل"، مضيفة "أمين شباب الحزب اللي اتكلف امبارح بمنصبه بدون أي تدرج سابق لمناصب داخل الحزب قرر يعتمد على أخبار من صفحات غير رسمية ويشكك في بيانات رسمية دون دليل".

ووصفت تدوينته: "إنها مزايدة في أمر حسم من قبل أهل الشهيد المشار إليه"، مضيفة إن هذه التصريحات تأتى فى وقت الحدود فيها في خطر ومع عدو تاريخي للبلاد يطمح في جر البلاد في خطوات تهدد امنها واستقرارها".

متسائلة: "أين مسارات مثل هذه البيانات والاخبار داخل الحزب"، مطالبة بالحق فى المعرفة كاعضاء في الحزب للرد" مختتمة لو كان عندكم إجابة".

فيما قال آخر إن أمين شباب الحزب لا يعي أن مؤسسات الدولة حريصة على التعامل بشفافية منذ بداية الحادث؛ فبهذا المنطق لم تكن لتعلن عن استشهاد الشهيد الجندي البطل الأول، مثلما تم الإعلان في البيان الرسمي للحادث، مضيفا كلي ثقة في مؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة محاولات التشكيك والهجوم عليها، الأمر الذي وصل بالبعض لتصديق الإعلام الصهيوني، وتكذيب الدولة المصرية ومؤسساتها.