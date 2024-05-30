الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللواء أحمد العوضى لـ"الشاهد": الحفاظ على الأمن القومى المصرى هدف للقيادة السياسية

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي

قال اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القيادة السياسية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حماية الأمن القومي المصري، لكن هناك العديد من الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع. 

وأضاف اللواء أحمد العوضي، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أن الحفاظ على الأمن القومي المصري هدف للقيادة السياسية وهدف للقوات المسلحة وللأجهزة الأمنية من المخابرات العامة، مؤكدًا أن القرار ليس فرديًا، وإنما يوجد على مستوى القوات المسلحة، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يرأسه الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح أنه على مستوى الجهات الأخرى هناك تقارير يتم إعدادها ويتم تقدير الموقف الدولي، حتى وزارة الخارجية يتم تقدير الموقف على مستوى الدول لافتًا إلى أن كل هذا يتم دراسته ومن ثم يؤخذ القرار، وبالتالي لابد من امتلاك البيانات وكل التقديرات الموجودة بخصوص هذا الموضوع.

الرئيس السيسي الأمن القومي المصري اللوا أحمد العوضي

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