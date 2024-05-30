وزير السياحة: مصر تستهدف استقطاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028

أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن مصر تسعى جاهدة لتعزيز قطاع السياحة وتحقيق نصيبها العادل من السوق العالمية.

وأشار عيسى، في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، على قناة "دي إم سي"، إلى أهمية أوروبا وروسيا كدول مصدرة للسياحة إلى مصر، مؤكدًا أن السائح الألماني يحتل المرتبة الأولى في قائمة الزوار إلى مصر، وبفضل ميزة تنافسية قوية، تحظى مصر بحصة قوية من السوق الأوروبية.

وفيما يتعلق بالميزانية، أوضح "عيسى" أن مصر تعمل بميزانية أقل بكثير من الميزانيات المخصصة للدول المنافسة، وتهدف مصر إلى استقطاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار "عيسى" إلى توزيع 7 آلاف غرفة فندقية في الأقصر وأسوان، كما أن هناك برامج تحفيزية للقطاع الخاص لتسريع بناء المزيد من الغرف الفندقية.