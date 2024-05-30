الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير السياحة: مصر تستهدف استقطاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028

أحمد عيسى وزير السياحة
أحمد عيسى وزير السياحة والآثار

أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن مصر تسعى جاهدة لتعزيز قطاع السياحة وتحقيق نصيبها العادل من السوق العالمية.

 

وأشار عيسى، في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، على قناة "دي إم سي"، إلى أهمية أوروبا وروسيا كدول مصدرة للسياحة إلى مصر، مؤكدًا أن السائح الألماني يحتل المرتبة الأولى في قائمة الزوار إلى مصر، وبفضل ميزة تنافسية قوية، تحظى مصر بحصة قوية من السوق الأوروبية.

 

وفيما يتعلق بالميزانية، أوضح "عيسى" أن مصر تعمل بميزانية أقل بكثير من الميزانيات المخصصة للدول المنافسة، وتهدف مصر إلى استقطاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

 

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار "عيسى" إلى توزيع 7 آلاف غرفة فندقية في الأقصر وأسوان، كما أن هناك برامج تحفيزية للقطاع الخاص لتسريع بناء المزيد من الغرف الفندقية.

احمد عيسى السياحة وزير السياحة والآثار مساء dmc الاعلامية ايمان الحصري اوروبا السائح الألماني

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

لجميع المحافظات.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية