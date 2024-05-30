رأسية "الكعبى" تقود أوليمبياكوس للفوز على فيورنتينا والتتويج بدورى المؤتمر الأوروبى

توج فريق أوليمبياكوس اليوناني بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على فيورنتينا الإيطالي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

سجل أيوب الكعبي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 116 من رأسية رائعة.

وكان الوقت الأصلي من عمر المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحداث المباراة

فريق أوليمبياكوس بدأ المباراة بقوة وسدد دانيال بودينس كرة قوية في الدقيقة الرابعة على حدود منطقة الجزاء أبعدها بيترو تيراكيانو من أسفل يسار مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

في الدقيقة التاسعة تسديدة من كريستيانو بيراجي لاعب فيورنتينا من خارج منطقة الجزاء مرت من الجميع ثم مرت إلى المرمى ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي وجود تسلل على لوكاس مارتينيز المشارك في اللعبة وهو في موقف تسلل.

في الدقيقة 21 تسديدة من جياكومو بونافينتورا لاعب فيورنتينا من داخل منطقة الجزاء أمسك بها حارس أولمبياكوس كونستانتينوس تزولاكيس من منتصف مرماه.

وأضاع بونافينتورا فرصة هدف محقق في الدقيقة 22 بعد انفراد تام بالمرمى قبل أن يسدد الكرة أبعدها حارس أولمبياكوس كونستانتينوس تزولاكيس من يمين مرماه.

أول ظهور هجومي للفريق اليوناني في الدقيقة 25 بعد ركلة ركنية لأولمبياكوس من جهة اليسار نفذها شيكينيو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها دانيال بودينس برأسية من على القائم القريب أمسك بها حارس فيورنتينا بيترو تيراكيانو من يمين مرماه.

إصابة قوية لباناجيوتيس ريتسوس لاعب أولمبياكوس على مستوى الرأس ويبدوا انه غير قادر على استكمال المباراة.

في الدقيقة 69 تسديدة من كريستيان كوامي لاعب فيورنتينا من داخل منطقة الجزاء ابعدها حارس أولمبياكوس كونستانتينوس تزولاكيس من أعلى يمين مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليسار.

في الوقت الإضافي ضغط فريق أوليمبياكوس بقوة من أجل التسجيل.

فرصة خطيرة لفريق فيورنتينا في الدقيقة 111 بعد تسديدة خطيرة عن طريق جوناثان ايكوني لاعب فيورنتينا من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ببراعة وأبعد الخطورة عن مرماه.

ونجح المهاجم المغربي أيوب الكعبي في تسجيل هدف التتويج في الدقيقة 115 بعد عرضية متقنة عن طريق سانتياجو هيزي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أيوب الكعبي برأسية قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وانتظر حكم المباراة تأكيد تقنية الفيديو على صحة الهدف لاحتمالية وجود خطأ لصالح فيورنتينا أثناء مرحلة بناء الهجمة قبل الهدف قبل أن يتأكد القرار بصحة الهدف.