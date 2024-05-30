وزير السياحة يكشف موعد الانتهاء من أعمال المتحف المصرى الكبير (فيديو)

أعلن وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، أن المتحف المصري الكبير سيفتتح قريبًا بعد انتهاء كافة الأعمال داخله خلال 6 أسابيع قادمة، كما يتوقع أن يكون هذا المتحف هو أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.

وأوضح عيسى، خلال حوار ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي"، أن المتحف سيحتوي على قاعات عرض رئيسية تحكي قصصًا مهمة من تاريخ المصريين القدماء، وهذه القصص تدور حول كيفية تقدم المصريين القدماء بالإنسانية على ثلاثة محاور مهمة، ثم تستعرض كيفية حُكم الدولة في تلك الحقبة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستغرق برنامج الزيارة في المتحف يومين كاملين، وبالإضافة إلى المتحف، هناك تصميم برامج سياحية خاصة لزيارة القاهرة بداية من الشتاء المقبل، وستشمل هذه البرامج زيارة القلعة والاستمتاع بالتطويرات التي تمت فيها.