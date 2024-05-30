بركان يثور للمرة الخامسة ويطلق حممًا بارتفاع 50 مترا فى آيسلندا

أطلق بركان في شبه جزيرة ريكيانيس الواقعة في جنوب غرب آيسلندا، حممًا إلى ارتفاع 50 مترًا، أمس الأربعاء، في خامس ثوران منذ ديسمبر الماضي.

وحذَّرت السلطات من خطر تجدد النشاط البركاني بالمنطقة الواقعة جنوبي العاصمة ريكيافيك مباشرة، فيما أظهرت دراسات تراكم المواد المنصهرة تحت الأرض.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في آيسلندا في بيان: "يصل ارتفاع الحمم البركانية المتدفقة إلى 50 مترًا، كما أن طول فوهة البركان تبلغ نحو 2.5 كيلومتر وتستمر في التمدد".

ويبرز الثوران الهائل للبركان التحديات التي تواجهها آيسلندا البالغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة، فيما حذَّر علماء من احتمال حدوث انفجارات بركانية متكررة في منطقة ريكيانيس على مدى عقود أو حتى قرون قادمة.

وكان النشاط البركاني الأحدث الذي وقع، الأربعاء، هو الثامن منذ عام 2021 في شبه جزيرة ريكيانيس التي يقطنها نحو 30 ألف شخص، إذ خمدت النظم الجيولوجية في هذه المنطقة لمدة 800 عام قبل أن تنشط مجددًا في الآونة الأخيرة.

وتسبب النشاط البركاني في تعطيل التدفئة في المنطقة وإغلاق الطرق الرئيسية وتدمير العديد من المنازل في بلدة جريندافيك لصيد الأسماك، التي عاد إليها عدد قليل من سكانها منذ إخلاءها في أواخر عام 2023.

وقالت الشرطة، إن الدفاع المدني في آيسلندا في حالة تأهب قصوى، وأمرت السلطات بإخلاء جريندافيك مجددًا.