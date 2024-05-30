الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

علاء عابد: قناة القاهرة الإخبارية فرضت تواجدها الإعلامى خلال فترة وجيزة

علاء عابد
علاء عابد

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن قناة القاهرة الاخبارية استطاعت أن تفرض تواجدها الإعلامي وسط كبريات القنوات العربية والدولية خلال فترة وجيزة، اعتمدت شعار الدقة والمصداقية والموضوعية والمصادر الموثقة وشهود العيان في نقل كافة الأحداث.

علاء عابد: قناة القاهرة الإخبارية من أهم القنوات العربية

وقال "عابد"، إن  قناة القاهرة الإخبارية من أهم القنوات العربية على الساحة الإعلامية، حيث تتميز بمصداقيتها وقدرتها على تغطية الأحداث ونقلها إلى المشاهد بكل دقة واحترافية، فقد قدمت متابعة لحظية للأحداث فىي الأراضي الفلسطينية المحتلة  بكل شجاعة ومصداقية.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، أن قناة القاهرة الإخبارية تمتلك العديد من الكوادر المهنية في كافة مجالات الإنتاج الإعلامي سواء كان مذيعين أو مراسلين أو مصورين، موضحًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت نجاحًا مبهرًا في تأسيس قناة القاهرة الإخبارية.

وتقدم النائب علاء عابد بخالص التهنئة لقناة القاهرة الإخبارية على فوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024 عن التقرير التليفزيوني، قائلًا: "تستحقها بجدارة".

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