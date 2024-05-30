خطة وموازنة النواب: نؤيد فكرة الدعم النقدى بديلا عن السلع

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأهم من الدعم العيني والنقدي هو أن يصل الدعم لمستحقيه بالفعل.

وأضاف الدكتور فخري الفقي، خلال مداخل هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، أنه من الممكن الاستفادة من الحوار الوطني من خلال الأحزاب الموجودة والنواب الموجودين بالحوار الوطني من خلال دوائرهم أن يستشفوا رأي غالبية الناس من خلال سؤالين؛ هما: هل الدعم مطلوب بأن يكون بالشكل العيني الحالي بالمنظومة الحالية، أم مطلوب أن يصل الدعم للمواطن نقدًا، معقبًا: “نقدًا ليس المقصود به كاش في يده وإنما من خلال كارت مشحون ويسمى بالكارت الرقمي، أي أنه مشحون بنقود يستطيع من خلالها شراء رغيف الخبز”.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "نؤيد فكرة الدعم النقدي بديلا عن السلع".