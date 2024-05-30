الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطة وموازنة النواب: نؤيد فكرة الدعم النقدى بديلا عن السلع

الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأهم من الدعم العيني والنقدي هو أن يصل الدعم لمستحقيه بالفعل. 

وأضاف الدكتور فخري الفقي، خلال مداخل هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، أنه من الممكن الاستفادة من الحوار الوطني من خلال الأحزاب الموجودة والنواب الموجودين بالحوار الوطني من خلال دوائرهم أن يستشفوا رأي غالبية الناس من خلال سؤالين؛ هما: هل الدعم مطلوب بأن يكون بالشكل العيني الحالي بالمنظومة الحالية، أم مطلوب أن يصل الدعم للمواطن نقدًا، معقبًا: “نقدًا ليس المقصود به كاش في يده وإنما من خلال كارت مشحون ويسمى بالكارت الرقمي، أي أنه مشحون بنقود يستطيع من خلالها شراء رغيف الخبز”. 

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "نؤيد فكرة الدعم النقدي بديلا عن السلع".

الدعم العيني الدعم النقدي الدكتور فخري الفقي الإعلامي يوسف الحسيني

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