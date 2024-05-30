الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كهربا يكذّب تصريحات شيكابالا بشأن حواره مع إمام عاشور فى الكأس

شيكابالا وإمام عاشور
شيكابالا وإمام عاشور

تحدث محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل المشهد الذي دار بين إمام عاشور ومحمود عبد الرازق شيكابالا في نهائي كأس مصر.

وظهر شيكابالا قائد الزمالك وهو يتبادل الحديث مع إمام عاشور لاعب اللأهلي خلال مباراة الفريقين بنهائي كأس مصر.

وقال كهربا في تصريحات تليفزيونية: "إمام عاشور طلب مني أن أُبلغ رسالة أصرح بها على لسانه لعدم إمكانية تصريحه بمعسكر منتخب مصر، هناك تصريح كان قد خرج على لسان أحد اللاعبين عما دار بينه وبين إمام عاشور في نهائي الكأس ورغبته في استبدال القميص".

وأوضح كهربا: "هذا الأمر لم يحدث لكن أكثر من مرة، هذا اللاعب كان يذهب إلى إمام عاشور ويقول له ستعود إلى الزمالك مجددًا وإمام لم يرد احتراما لسن اللاعب وفي النهاية باللقطة الشهيرة قال له (أنا في حتة تانية)".

وواصل كهربا: "إمام يتعرض لضغط قوي وحملة كبيرة عليه لكن لن ينجح أحد في ذلك وهو سعيد للغاية بدعم جماهير الأهلي".

وتطرق كهربا بعد ذلك للحديث عن التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث قال: "دوري أبطال أفريقيا بطولة صعبة للغاية، نظرًا للظروف المحيطة بالفريق، لقد تغيرت تمامًا بعد انتقالي للنادي الأهلي، عندما انتقلت إلى القلعة الحمراء تغيرت حياتي وقمت بالسير على نظام الأهلي".

وأضاف: "عندما توجنا بلقب دوري أبطال أفريقيا في الأهلي، جميع اللاعبين حصلوا على اللقب، الأهلي لا يعرف مصطلح النجم الأوحد".

وواصل حديثه: "الأهلي فريق جماعي وبالنسبة لكثرة البطولات (مبعدش) ومازال هناك مزيد من الألقاب".

وتابع: "كولر استفزني عندما قال إنني رقم 3 في ترتيب مهاجمي الأهلي وتحدثت معه في هذا الأمر وطلبت منه عدم الحديث في الإعلام بشأن هذا الأمر".

وأتم: "رسالته لجماهير الزمالك إنه ليست لديه أي مشكلة معهم ويحترمهم كثيرا".

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