الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يمكن الاقتراض بضمان أذون الخزانة؟.. رانيا الجندى تجيب (فيديو)

أذون الخزانة
أذون الخزانة

أكدت الدكتورة رانيا الجندي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أنه يمكن الاقتراض بضمان أذون الخزانة وسندات الخزانة وشهادات الإيداع، وذلك لأن هذه الأوراق المالية تحمل ضمانة موجودة داخل البنك، مما يجعل البنك يعطي القرض بنفس المعدل الذي تم الاقتراض به.

وأضافت الجندي، خلال لقائها مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم"، على قناة "ON"، أنه في حال الحصول على شهادة الإيداع بفائدة كبيرة، يمكن الحصول على قرض بنفس المعدل، ويجب تجنب الحصول على فائدة عالية من البنك والحصول على قرض بسعر اليوم.

وأشارت إلى أن أذون الخزانة تعتبر دخلًا ثابتًا للمستثمرين الذين يستثمرون فيها، وللراغبين في شراء أذون الخزانة، يجب تحديد المواعيد المتاحة للاكتتاب في البنوك ومواعيد الإصدارات، وفي هذا السياق، أعلنت البورصة أنه سيتم تداول أصول الخزانة.

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