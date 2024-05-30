الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"لا حدود لشراء أذون الخزانة فى مصر".. خبير مصرفى يكشف التفاصيل (فيديو)

الخبير المصرفي هاني
الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح

أكد الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، أنه لا يوجد حد أقصى لشراء أذون الخزانة في مصر، وعلى الرغم من ذلك، هناك حد أدنى للشراء يبلغ 25 ألف جنيه، ويمكن ضرب هذا المبلغ للحصول على مبلغ أكبر.

وأوضح أبو الفتوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن أذون الخزانة هي أدوات دينية تصدرها الحكومة لتمويل نفقاتها، وتعتبر هذه الأذونات استثمارًا آمنًا ومربحًا للمستثمرين، حيث يتم دفع العائد عليها بشكل دوري.

وفيما يتعلق بالضرائب، أكد أنه يتم فرض ضريبة على أذون الخزانة بنسبة 20% من العائد، حيث يتم حساب هذه الضريبة عند استحقاق الإذن، وهي تعتبر جزءًا من العائد الإجمالي.

وأشار "أبوالفتوح" إلى أن المستثمر يمكنه الحصول على الفائدة من أذون الخزانة في وقت سعر البيع إذا طلب ذلك، وإذا كنت بحاجة إلى استرداد جزء من المبلغ في أي وقت، يمكنك زيارة البنك وطلب استرداد المبلغ المطلوب، كما يتم بيع الجزء الذي ترغب في استرداده وفقًا للسعر السائد في السوق السنوي.

هاني أبوالفتوح أذون الخزانة شراء أذون الخزانة الضرائب خالد أبو بكر كل يوم

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