الأزهرى: مصر بشعبها وقيادتها تقف مع الشعب الفلسطينى (صور)

شارك الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، في فعاليات مجلس قراءة وإسناد كتاب (نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون) لابن سيِّد الناس، وذلك بالبيت المحمدي الذي يشرف عليه الأستاذ الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

وحضر هذا المجلس لفيف من العلماء والدعاة، منهم: الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والشيخ عبد العزيز الشهاوي شيخ الشافعية بمصر، والشيخ علي صالح أحد علماء الأزهر الشريف، والشيخ جابر البغدادي وكيل مشيخة الطرق الصوفية ببني سويف.

وشهد المجلس الحديثي ازدحاما شديدا؛ حيث حضره المئات من طلاب العلم، وشارك في فعالياته طلاب العلم من داخل مصر وخارجها، وقد استمرت فعاليات هذا المجلس من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء.

وقد قُرئ في هذا المجلس كتاب (نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون) لابن سيِّد الناس.

وألقى الأزهري كلمة علمية حول مناهج العلم، وتراكم المعرفة لدى أجيال علماء الإسلام، جيلا من وراء جيل، بطريقة نقدية دقيقة ومحكمة، تحافظ على جوهر الدين ومناهجه، وتحميه من التحريف والتلاعب بالفهم، وتضمن سريان الكلام النبوي والسنة النبوية وأحكام الشريعة بطريقة مسلسلة نقدية منهجية محكمة، مع الإشارة إلى الأئمة المجددين ومناهجهم العلمية في استنباط العلوم الشرعية كالإمام المجدد العز بن عبد السلام والامام المجدد تقي الدين بن دقيق العيد والإمام المجتهد المجدد تاج الدين السبكي والإمام المجدد جلال الدين السيوطي والإمام ابن سيد الناس مؤلف الكتاب الذي قرأناه في المجلس (نور العيون، في سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم).

كما ألقى الدكتور أحمد عمر هاشم كلمة في هذا المعنى وكذلك الشيخ علي صالح والشيخ عبد العزيز الشهاوي والدكتور إبراهيم الهدهد.

وتطرق الأزهري إلى الحديث عن القضية الفلسطينية داعيا المولى سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا فى غزة، وأن يثبت أقدامهم، وأن يشفي مصابيهم، ويرحم شهداءهم، مؤكدا أن مصر بشعبها وقيادتها تقف مع الشعب الفلسطيني، وتدعم قضيته العادلة بكل قوة، وذلك من خلال تقديم كل العون والمساندة.

كما اختتم المجلس بإنشاد ديني مشترك بين المنشد المصري مصطفى عاطف، والمنشد السوري مصطفى قبُّوض.

فعاليات مجلس قراءة وإسناد كتاب (نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون)

فعاليات مجلس قراءة وإسناد كتاب (نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون)

فعاليات مجلس قراءة وإسناد كتاب (نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون)

فعاليات مجلس قراءة وإسناد كتاب (نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون)

فعاليات مجلس قراءة وإسناد كتاب (نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون)

فعاليات مجلس قراءة وإسناد كتاب (نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون)

فعاليات مجلس قراءة وإسناد كتاب (نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون)

فعاليات مجلس قراءة وإسناد كتاب (نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون)

فعاليات مجلس قراءة وإسناد كتاب (نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون)

فعاليات مجلس قراءة وإسناد كتاب (نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون)

فعاليات مجلس قراءة وإسناد كتاب (نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون)

فعاليات مجلس قراءة وإسناد كتاب (نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون)