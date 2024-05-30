خالد أبوبكر: رفع أسعار الخبز المدعم إصلاح اقتصادى مؤلم لكنه ضرورى (فيديو)

علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على القرار الذي أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا اعتبارًا من أول يونيو المقبل، موضحًا أن هناك 72 مليون مواطن مستفيد من منظومة دعم الخبز، ولكن يجب معالجة نسبة الهدر التي تذهب للمواطنين غير المستحقين.

وأشار أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إلى أن الحكومة تدرس الآن فكرة الدعم النقدي كبديل، مؤكدًا أن الدولة تعمل على رفع الدعم تدريجيًا، مع زيادة برامج الحماية الاجتماعية، وتم إحالة الموضوع للحوار الوطني لفتح نقاش مجتمعي أكثر قوة، كما أن الدولة قامت بزيادة الرواتب ورفع الحماية الاجتماعية والمعاشات لمواجهة ارتفاعات الأسعار.

وفي ختام تصريحاته، قال "أبو بكر": "التحول للدعم النقدي قادم وسيستفيد منه المواطن بشكل أكبر. يجب التفكير في كيفية إبقاء الدعم لصالح المستحقين، وما فعلته الدولة اليوم هو بداية إصلاح اقتصادي مؤلم لكنه حقيقي ومهم، وهو الطريق الصحيح لقيام الاقتصاد المصري".