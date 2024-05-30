وزير الخارجية الروسى: مساعى الغرب لعزل روسيا ستفشل

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن خطط الدول الغربية لعزل بلاده ومنعها من التطور وتحقيق إمكاناتها بالكامل هي بالطبع مهمة فاشلة ولن تتحقق.

وأضاف لافروف - خلال كلمته الافتتاحية باجتماع المائدة المستديرة للسفراء الأجانب لدى موسكو حول الوضع بأوكرانيا والذي عقد بمقر وزارة الخارجية الروسية - "الغرب يحاول جاهدًا لعزل روسيا، إلا أن هذه المحاولات ستنتهي بالفشل".

وقال وزير الخارجية الروسي، في كلمته التي بثتها وكالة أنباء تاس الروسية، إن الغرب استخدم أوكرانيا لتحويلها إلى تهديد مباشر لأمن روسيا، لافتًا إلى أن واشنطن كانت ولا تزال تستخدم حلف الناتو للحفاظ على سيطرتها على أوروبا.