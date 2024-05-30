موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 السويس الترم الثاني

تنتظر عشرات الآلاف من الأسر في محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 السويس

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس أنه من المنتظر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 السويس الأسبوع المقبل، فور الانتهاء من رصد الدرجات واعتماد محافظ السويس النتيجة.

وبدأت عمليات تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدرجات، وذلك وفق ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.

وأعلنت مديرية تعليم السويس أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم فور انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها رسميًا من محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر.

وتشهد الإدارات التعليمية الثلاث شمال، جنوب والجناين استمرار أعمال تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بالسويس.

محافظ السويس يتابع نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وكان محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر قد شدد على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، مع الالتزام بأقصى درجات الدقة في تصحيح الأوراق والمراجعة، وإعطاء كل طالب حقه.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، ياسر عمارة، قد أعلن أن المديرية كلفت 400 متابع ميداني بمتابعة العملية الامتحانية داخل اللجان.

وأوضح عمارة أن المتابعين مهمتهم رصد أعمال الامتحانات والحفاظ على الضوابط والتعليمات المستدامة للامتحانات، تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار مدير التربية والتعليم إلى تكليف غرفة عمليات مركزية بالمديرية، برئاسة سيد حمدان، وكيل المديرية، وكذلك غرف عمليات بكل إدارة تعليمية بمتابعة أعمال الامتحانات أولًا بأول، ورصد كل المستجدات والتطورات تنفيذًا لتوجيهات محافظ السويس، اللواء عبدالمجيد صقر.

جولة ميدانية

وأجرى مدير تعليم السويس جولة ميدانية استهدفت مدارس حي الأربعين ومنطقة السلام وعددًا من مدارس حي عتاقة تفقد خلالها اللجان الامتحانية والكنترولات الداخلية بكل مدرسة والتأكد من وجود الموجه المقيم.

كما حرص عمارة، خلال جولته، على التأكد من وضوح الورقة الامتحانية من حيث جودة الطباعة ووضوح الأسئلة ووجود ختم لجنة النظام والمراقبة على الورقة الامتحانية وتوقيع الملاحظين.