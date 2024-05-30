الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 السويس الترم الثاني

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس

تنتظر عشرات الآلاف من الأسر في محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 السويس 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس أنه من المنتظر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 السويس الأسبوع المقبل، فور الانتهاء من رصد الدرجات واعتماد محافظ السويس النتيجة.

وبدأت عمليات تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدرجات، وذلك وفق ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.

وأعلنت مديرية تعليم السويس أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم فور انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها رسميًا من محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر.

وتشهد الإدارات التعليمية الثلاث شمال، جنوب والجناين استمرار أعمال تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بالسويس.

فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024 بعد قليل

بنسبة نجاح 81%.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

محافظ السويس يتابع نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وكان محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر قد شدد على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، مع الالتزام بأقصى درجات الدقة في تصحيح الأوراق والمراجعة، وإعطاء كل طالب حقه.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، ياسر عمارة، قد أعلن أن المديرية كلفت 400 متابع ميداني بمتابعة العملية الامتحانية داخل اللجان.

وأوضح عمارة أن المتابعين مهمتهم رصد أعمال الامتحانات والحفاظ على الضوابط والتعليمات المستدامة للامتحانات، تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار مدير التربية والتعليم إلى تكليف غرفة عمليات مركزية بالمديرية، برئاسة سيد حمدان، وكيل المديرية، وكذلك غرف عمليات بكل إدارة تعليمية بمتابعة أعمال الامتحانات أولًا بأول، ورصد كل المستجدات والتطورات تنفيذًا لتوجيهات محافظ السويس، اللواء عبدالمجيد صقر.

جولة ميدانية 

وأجرى مدير تعليم السويس جولة ميدانية استهدفت مدارس حي الأربعين ومنطقة السلام وعددًا من مدارس حي عتاقة تفقد خلالها اللجان الامتحانية والكنترولات الداخلية بكل مدرسة والتأكد من وجود الموجه المقيم.

كما حرص عمارة، خلال جولته، على التأكد من وضوح الورقة الامتحانية من حيث جودة الطباعة ووضوح الأسئلة ووجود ختم لجنة النظام والمراقبة على الورقة الامتحانية وتوقيع الملاحظين.

الإعدادية نتيجة الإعدادية السويس نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 السويس نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية 2024 موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

الأكثر قراءة

عاجل| حريق هائل فى المنطقة الصناعية بمدينة بدر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

عاجل|الأهلى يضع شروطًا تعجيزية لاحتراف إمام عاشور

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة