الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مفوض أوروبى يلتقى نتنياهو بعد مطالبة "الجنائية الدولية" باعتقاله

نتنياهو
نتنياهو

التقى المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي، أمس الأربعاء، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، وذلك بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحقهما بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقال فارهيلي، عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس: "تشرفت بلقاء رئيس الوزراء نتنياهو لمناقشة القضايا المُلحة في علاقاتنا الثنائية، والحرب مع حماس، والمساعدات الإنسانية للشعب في غزة، والتحدي الاستراتيجي الذي تواجهه المنطقة من إيران".

وقال متحدث إن المفوضين لا يحتاجون إلى موافقة مسبقة لعقد اجتماع كهذا، وذلك ردًا على سؤال عما إذا كانت رئيسة المفوضية "أورسولا فون دير لاين" قد وافقت على الاجتماع.

وأضاف المتحدث أن "الرئيسة تأمل أن ينقل موقف الاتحاد الأوروبي بشأن جميع القضايا الثنائية والإقليمية إلى محاوريه".

ولم يرد مكتب "فارهيلي" بعد على طلب للتعليق.

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

عاجل.. متظاهرون يضرمون النار بمبنى السفارة الإسرائيلية فى المكسيك.. فيديو

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. الاتحاد الأوروبى يرفض تصنيف "الأونروا" كمُنظمة إرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية