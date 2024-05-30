الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. متظاهرون يضرمون النار بمبنى السفارة الإسرائيلية فى المكسيك.. فيديو

متظاهرون يضرمون النار
متظاهرون يضرمون النار بمبنى السفارة الإسرائيلية فى المكسيك

أظهرت مقاطع فيديو مُتداولة قيام متظاهرين مُتضامنين مع الفلسطينيين في العاصمة المكسيكية بإشعال النار في أجزاء من مبنى السفارة الإسرائيلية.

 

وقال مُتداولو المقطع إن تصرف المتظاهرين جاء ردًا على "إحراق الفلسطينيين داخل الخيام في رفح"، فيما وقعت اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة.

 

وتجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي الثلاثاء حاثين حكومة بلادهم على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

 

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وردّدوا شعارات مؤيدة لفلسطين، مُعبرين عن تضامنهم مع أهالي قطاع غزة، خاصة رفح بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة عليها.

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