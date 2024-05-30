عاجل.. الاتحاد الأوروبى يرفض تصنيف "الأونروا" كمُنظمة إرهابية

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء أمس الأربعاء، إن الاتحاد يرفض أى محاولة لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كمنظمة إرهابية، ويؤكد أنها ستظل شريان الحياة الذى لا غنى عنه للفلسطينيين.

وجدد بوريل - فى أعقاب اجتماعه بالمفوض العام للأونروا فيليب لازرينى فى بروكسل - التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبى للأونروا، مُشيدًا بعملها وفريقها، وقال إن الدول الأعضاء فى الاتحاد استأنفت دعمها المالي للوكالة، حيث إن "الدفعة التالية من تمويل الاتحاد الأوروبي في طريقها الآن".

وقال إنه "لم تعد هناك كلمات لوصف الوضع فى غزة، يوما بعد يوم، تتوالى مواكب الموت. لا يفقد الناس حياتهم فحسب، بل يتم تدمير الأمل والنسيج الاجتماعي".

وشدد على ضرورة وضع حد "لمأساة تسيء إلى ضميرنا وإنسانيتنا".

وكان "الكنيست الإسرائيلي" قد صادق بالقراءة التمهيدية، أمس، على مشروع قانون يعتبر وكالة أونروا، "منظمة إرهابية".

ويقضى مشروع القانون الذى قدمته نائبة من حزب "إسرائيل بيتنا"، بأن "قانون محاربة الإرهاب" يسرى على وكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، و"توقف جميع الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة فى إسرائيل"، كما ستسرى على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التى تسرى على "منظمات إرهابية".