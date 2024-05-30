تقرير: لقاء بين ترامب وماسك من أجل "منصب رفيع"

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك ناقشا في لقاء جرى مؤخرا، إمكانية حصول ماسك على دور استشاري محتمل إذا استعاد المرشح الجمهوري المفترض البيت الأبيض.

وقال أشخاص مطلعون على المحادثات للصحيفة الأمريكية إنه لم يتم بعد التوصل لطبيعة الدور بشكل كامل وقد لا يحدث، لكن الرجلين ناقشا طرق منح ماسك صفة رسمية وتأثيرا على السياسات المتعلقة بأمن الحدود والاقتصاد.

كما أطلع ماسك، إلى جانب الملياردير الأمريكي نيلسون بيلتز، ترامب على خطة طوروها للاستثمار في مشروع يعتمد على البيانات لمنع تزوير الناخبين، وفقا لبعض الأشخاص.

كما أخبر بيلتز وماسك ترامب عن حملة نفوذ جارية بالفعل في دوائر النخبة، حيث يستضيف ماسك وحلفاؤه السياسيون تجمعات لقادة الأعمال الأقوياء في جميع أنحاء البلاد لمحاولة إقناعهم بعدم دعم حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.

وتعتبر هذه اللقاءات علامة على ذوبان الجليد في العلاقة التي كانت فاترة في السابق بين ترامب وماسك.

ومنذ عامين فقط، كان ترامب وماسك يتبادلان الإهانات علنا، لكن في الأشهر الأخيرة، قام الرجلان بتطوير علاقة ودية ويتحدثان عبر الهاتف عدة مرات في الشهر مع اقتراب الانتخابات، حسبما قال الأشخاص المطلعون على محادثاتهما.

وقد أجرى الثنائي مناقشات حول الهجرة والتكنولوجيا والعلوم، بما في ذلك قوة الفضاء الأمريكية.

وقال الأشخاص المطلعون إن وجهات نظرهم ومصالحهم أصبحت أكثر توافقا، حيث اتصل ماسك بترامب مباشرة على هاتفه المحمول.

وأخبر ترامب ماسك، أحد أغنى الأشخاص في العالم، أنه يريد إيجاد طريقة لإشراكه بشكل أكبر إذا فاز في الانتخابات الرئاسية.

وجرت المناقشة حول الدور الاستشاري ومشروع التصويت في اجتماع في فلوريدا، مع مجموعة من الأصدقاء الأثرياء والأقوياء، حسبما قال بعض الأشخاص المطلعين على المناقشات.

وفي تفاصيل اللقاء قالت "وول ستريت جورنال" إنه وبينما كان الضيوف يتناولون وجبة الإفطار صباح الأحد تحدث بيلتز وترامب وماسك عن انتخابات نوفمبر، وانتقدوا إدارة بايدن للبلاد.