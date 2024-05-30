الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير إسرائيلى يتهم نتنياهو بـ "الفشل الذريع" ويدعو لانتخابات

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

اتهم وزير في الحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بالفشل الذريع" في ظل الحرب في غزة، مما أثار انتقادات من حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو مع تفاقم الانقسامات السياسية.

 

وقال عضو الكنيست غادي أيزينكوت، المراقب في حكومة الحرب، إن نتنياهو فشل في الأمن والاقتصاد، داعيا إلى إجراء انتخابات بحلول نهاية العام.

 

وقال القائد العسكري السابق الذي قُتل أصغر أبنائه في الحرب في قطاع غزة في ديسمبر خلال حديثه في مؤتمر إن نتنياهو يضلل المواطنين بشعارات "النصر الكامل" على حركة حماس بدلا من تحليه بالصدق في كشف تعقيد حرب غزة التي دخلت شهرها الثامن.

 

وأضاف "من يقول إننا سنفكك بضع كتائب في رفح ثم نعيد الرهائن فهو يزرع الوهم الكاذب... سيستغرق الأمر من ثلاث إلى خمس سنوات لتحقيق الاستقرار (في غزة) وبعد ذلك سيستغرق الأمر سنوات أخرى أكثر بكثير لبناء بديل لحماس".

 

وقال إن نتنياهو فشل في الوفاء بأهم وعوده الانتخابية لعام 2022  التي تضمنت وقف البرنامج النووي الإيراني وتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع السعودية وتعزيز الاقتصاد.

 

وشنت إسرائيل هجوما جويا وبريا على غزة في أكتوبر الأول الماضي متعهدة بتدمير حماس لكن خبراء شككوا في إمكان تحقيق ذلك.

 

وقال حزب الليكود في بيان على تطبيق تيليجرام إن أيزينكوت ووزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، المنافس الرئيسي لنتنياهو، يبحثان عن أعذار للانسحاب من الائتلاف في ذروة الحرب.

 

وقال ليكود "بدلا من السعي لتحقيق النصر، ينغمسون في تفاهات السياسة".

 

وسجال اليوم الأربعاء هو أحدث خلاف في الائتلاف، وقد أثار تساؤلات حول المدة التي قد تستمر فيها حكومة الحرب في إسرائيل في وقت يواجه فيه نتنياهو مطالب متعارضة من أعضاء الائتلاف وتدقيقا دوليا بما في ذلك من حليفته الكبرى الولايات المتحدة يتعلق بسلوك إسرائيل في الحرب.

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