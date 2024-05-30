وزير السياحة: نستهدف رفع حصتنا السوقية بشكل يتناسب مع إمكانياتنا

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الدولة المصرية لديها استراتيجية وطنية للسياحة تم اعتمادها من القيادة السياسية في نوفمبر 2022.

وأضاف وزير السياحة خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن هذه الاستراتيجية عبارة عن مجموعة من السياسات تجاه صناعة السياحة.

وأكد أن صناعة السياحة صناعة عالمية ومصر تستهدف رفع حصتها السوقية بشكل يتناسب مع إمكانيات مصر السياحية والآثرية.

وتابع: "في عام 2010 كان عدد السياح في مصر 14.7 مليون سائح ثم في 2011 وصلنا إلى 9.8 مليون سائح ثم في 2020 وصلنا إلى 3.5 مليون سائح، ثم 14.9 مليون سائح في عام 2024".

وأردف: "في 2010 كانت حصتنا السوقية 1.5% من مجموع السائحين في العام، وفي عام 2023 نتيجة شطارة القطاع الخاص المصري ودور الدولة ارتفعت الحصة السوقية إلى 1.2% ونستهدف المزيد".

كما أشار إلى أنه من المتوقع أن تصل حصة مصر السوقية إلى 1.5% خلال السنوات المقبلة مثل معدلات عام 2010.