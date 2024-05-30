الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير السياحة: نستهدف رفع حصتنا السوقية بشكل يتناسب مع إمكانياتنا

أحمد عيسى وزير السياحة
أحمد عيسى وزير السياحة والآثار

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الدولة المصرية لديها استراتيجية وطنية للسياحة تم اعتمادها من القيادة السياسية في نوفمبر 2022.

 

وأضاف وزير السياحة خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن هذه الاستراتيجية عبارة عن مجموعة من السياسات تجاه صناعة السياحة.

 

وأكد أن صناعة السياحة صناعة عالمية ومصر تستهدف رفع حصتها السوقية بشكل يتناسب مع إمكانيات مصر السياحية والآثرية.

 

وتابع: "في عام 2010 كان عدد السياح في مصر 14.7 مليون سائح ثم في 2011 وصلنا إلى 9.8 مليون سائح ثم في 2020 وصلنا إلى 3.5 مليون سائح، ثم 14.9 مليون سائح في عام 2024".

 

وأردف: "في 2010 كانت حصتنا السوقية 1.5% من مجموع السائحين في العام، وفي عام 2023 نتيجة شطارة القطاع الخاص المصري ودور الدولة ارتفعت الحصة السوقية إلى 1.2% ونستهدف المزيد".

 

كما أشار إلى أنه من المتوقع أن تصل حصة مصر السوقية إلى 1.5% خلال السنوات المقبلة مثل معدلات عام 2010.

وزير السياحة السياحة في مصر مصر مساء dmc برنامج مساء dmc

الأكثر قراءة

عاجل.. متظاهرون يضرمون النار بمبنى السفارة الإسرائيلية فى المكسيك.. فيديو

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل| وزير التموين يكشف مصير صرف نقاط الخبز بعد تحريك سعر رغيف العيش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية