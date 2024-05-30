الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أقدم عامل بـ"مصنع النيل للزراير" يوضح سبب استمراره 42 عاما

مصنع النيل للزراير
مصنع النيل للزراير في برنامج الكونتينر

كشف صبري درويش، مدير الإنتاج وأقدم عامل في مصنع النيل للزراير، عن السبب الذي جعله يستمر42 عامًا في المصنع، قائلًا: " إنه بدأ العمل في المصنع منذ أن كان في عمر الـ26".

وأضاف  الفنان أحمد داوود، خلال تقديمه برنامج "الكونتينر" المذاع عبر قناة dmc، أنه عندما بدأت العمل في المصنع كان المصنع صغيرًا، حيث كان 6 ماكينات فقط، وقد بدأنا نكبر ونتطور، حتى تم معرفتنا في السوق والعالم، ومن ثم بدأنا في التصدير، وبدأنا نكبر حت أصبحنا شركة النيل لصناعة الزراير". 

صبري درويش اقدم عامل مصنع النيل صناعة الأزرار

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