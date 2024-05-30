الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العوضي لـ"الشاهد": التحديث داخل القوات المسلحة مستمر لردع أي عدو

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب أحمد العوضي

قال اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الدولة المصرية مستمرة في التنمية علي الرغم من التحديات التي تحيط بها.

وأضاف العوضي، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي د.محمد الباز على "إكسترا نيوز":“التطوير والتحديث داخل القوات المسلحة مستمر لردع أي عدو، لافتًا إلى أن الجيش المصري لديه اصرار وعزيمة والمقاتل المصري خير أجناد الأرض، مؤكدًا أن العلاقة بين الجيش والشعب المصري "وطيدة للغاية”.

 وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الدولة المصرية لا تعتدي على أحد، لكنها استردت أرضها في حرب أكتوبر.

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