بعد القبض على سفاح التجمع.. من هم أشهر السفاحين فى مصر؟

في الأيام الأخيرة، أثار القبض على "سفاح التجمع" ضجة كبيرة وارتفع البحث عنه على محركات "جوجل"، حيث أعادت هذه الواقعة إلى الأذهان قصصًا مرعبة لسفاحين آخرين تركوا بصمة سوداء في تاريخ مصر، من "التوربيني" الذي روع أطفال الشوارع، إلى "سفاح كرموز" الذي بث الرعب في نفوس النساء.

وتتنوع قصص هؤلاء المجرمين بين الحقد والوحشية، مسجلة صفحات دامية في ذاكرة الأمة، خلال السطور التالية نستعرض أبرز هؤلاء السفاحين الذين أرعبوا مصر على مر العقود، لنسلط الضوء على الجرائم التي ارتكبوها والجهود الأمنية التي بذلت للقبض عليهم.

رمضان عبدالرحيم منصور (التوربيني)

رمضان عبدالرحيم منصور، المعروف بلقب "التوربيني"، كان زعيم عصابة مكونة من ستة أفراد تخصصت في اختطاف واغتصاب وقتل أطفال الشوارع، ارتكب منصور وعصابته جرائم مروعة في القاهرة والإسكندرية وبني سويف، حيث استدرجوا الأطفال إلى أماكن معزولة لارتكاب جرائمهم، وتم القبض عليه في عام 2006، وحكم عليه بالإعدام في عام 2010.

سعد إسكندر عبد المسيح (سفاح كرموز)

سعد إسكندر عبد المسيح، المعروف بـ "سفاح كرموز"، ارتكب جرائم قتل في منطقة كرموز بالإسكندرية خلال فترة الثلاثينيات، بدأ عبد المسيح جرائمه بقتل امرأة غنية في أسيوط قبل أن يهرب إلى الإسكندرية، حيث استأجر مستودعًا لاحتجاز ضحاياه وقتلهم، وتم القبض عليه بعد أن اكتشفت الشرطة الجثث المخفية في مستودعه.

محمد مصطفى محمود السيد (سفاح المعادي)

محمد مصطفى محمود السيد، المعروف بـ "سفاح المعادي"، ارتكب سلسلة من جرائم القتل في عام 2009، مستهدفًا النساء في منطقة المعادي بالقاهرة، كان السيد يطعن ضحاياه من الخلف باستخدام سكين حاد، تمكنت الشرطة من القبض عليه بعد تحقيقات مكثفة، وتم تقديمه للمحاكمة.

محمد عبدالعال (خط الصعيد)

محمد عبدالعال، المعروف بـ "خط الصعيد"، كان أحد أخطر المجرمين في صعيد مصر خلال الستينيات والسبعينيات، ارتكب عبدالعال جرائم قتل ونهب واعتداءات، وظل هاربًا لفترة طويلة قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه بعد مواجهات عنيفة.