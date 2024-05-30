الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللواء أحمد العوضى لـ"الشاهد": التهجير مخطط إسرائيلى لتصفية القضية الفلسطينية

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب أحمد العوضي

قال اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن التهجير مخطط إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف "العوضي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "مصر بها حوالي 9 ملايين أجنبي، ومن الممكن العودة إلى بلادهم في أي وقت، لكن في فلسطين وغزة الوضع مختلف".

وتابع: "لأن من خرجوا من فلسطين في 48 ليس لهم حق العودة لوطنهم، ولو أخذنا الفلسطينيين في سيناء ستكون النقطة الساخنة للصراع على أرض مصر، وسيكون الصراع داخل الأرض إلى جانب قوات الاحتلال الموجودة في غزة، وبالتالي ينتقل الصراع من غزة إلى سيناء، وأي حركة من المقاومة سترد عليها إسرائيل".

كما أشار إلى أن موضوع تهجير الفلسطينيين طُرح من قبل في عهد الإخوان وكانوا ليس لديهم مشكلة في هذا الأمر، متابعًا: "الموضوع مش موضوع فلوس ومليارات، هذه أرضنا ولن نفرط في حبة رمل واحدة منها حتى لو مش هناكل خالص، لكن التنازل عن جزء من تراب هذا الوطن أمر مستحيل".

اللواء أحمد العوضي الشاهد برنامج الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز

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