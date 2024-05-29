إخماد حريق شب في محلين لعب أطفال وسط الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق شبّ فى محلين للعب الأطفال بمنطقة المنشية دون إصابات بين المواطنين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بنشوب حريق بممر محلات لعب الاطفال بوسط المدينة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنشية وحي الجمرك إلى محل البلاغ.

بالمعاينة الأولية والفحص، تبين نشوب حريق داخل محل وآخر مجاور له بمنطقة المنشية وعلى الفور تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق قبل امتداده الي باقي المحلات دون إصابات بين المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.