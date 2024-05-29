اللواء أحمد العوضى لـ"الشاهد": مسيرة التنمية المصرية مستمرة رغم التحديات

قال اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الدولة المصرية مستمرة في التنمية علي الرغم من التحديات التي تحيط بها.

وأضاف "العوضي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": هناك أعمال تنمية حقيقية علي القطر المصري، وإعمار للدولة، لم نشهدها من قبل".

وتابع: "الموضوع ليس مع اسرائيل، لأن المواجهة مع إسرائيل سهلة، وفي حرب 73 كانت الظروف صعبة والجيش قام بمعجزة عسكرية علي كل المقايس لمواجهة دولة علي أعلي تسليح ووجود مانع قناة السويس علي طول المواجهة، وخط برليف الحصين، وحتي الخبراء كانوا يقولون إنه يحتاج لقنابل ذرية وتم القضاء عليه وعبوره بواسطه خراطيم مياه بسيطة، وطريقة بدائية وسهلة ولم تكن تخطر علي بال أحد، ولكن الجيش المصري كان لديه عزيمة وإرادة ومقاتل قوي تم تدريبه جيدًا علي أعلي مستوي، ومقاتل بكلمة بسيطة خاصة في سلاح الصاعقة يمر في كل الصعاب".