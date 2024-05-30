اللواء أحمد العوضى لـ"الشاهد": مصر تعاملت مع حرب غزة بحكمة وحرص

قال اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القيادة السياسية المصرية حريصة وحكيمة وتعاملت مع الأزمة في غزة بحكمة.

وأضاف "العوضي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "منذ بداية الأحداث مصر ناشدت منظمات المجتمع المدني من أجل تقديم مساعدات إنسانية لأهالي قطاع غزة".

كما أشار إلى أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم هو مخطط إسرائيلي من أجل تصفية القضية الفلسطينية، متابعًا: "الناس اللي خرجت من فلسطين في عام 48 ليس لهم حق العودة، فما بالك بتفريغ غزة وأكثر من 2 مليون مواطن وكذلك الضفة الغربية، هذا يؤدي إلى تصفية القضية".