الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد العوضى لـ"الشاهد": القيادة السياسية أولت اهتماما خاصًا بتنويع مصادر تسليح الجيش

أحمد العوضي
أحمد العوضي

قال اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القضية الفلسطينية تعتبر على رأس أولويات الدولة المصرية عبر تاريخها منذ أحداث 48 مرورًا بـ56، 67، و73.

وأضاف "العوضي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": " منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وهو مهتم بتطوير وتحديث التسليح للجيش، وتنويع مصادر السلاح من فرنسا وألمانيا، وهذا كان سؤالا ملحا للجميع لإعادة بناء الجيش، لأن كل معتد سيفكر جيدًا قبل الاعتداء علي مصر ويقدر حجم الخسائر التي سيتكبدها".

وتابع: "خدمت في القوات المسلحة 45 سنة، وتقلدت مناصب قيادية حتي مدير الشرطة العسكرية ومدير الصاعقة ومدير سلاح المشاه، وبعد ما خرجت للمعاش توليت منصب نائب لرئيس جهاز الرياضة في القوات المسلحة، والجيش موضع تطوير وتحديث مستمر.

وأكد: “حتي ترهب العدو بشكل مستمر، لابد أن تكون قويا، وإلا ستكون فريسة لأي طامع”.

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