اللواء أحمد العوضى لـ"الشاهد": مصر دعمت إعمار غزة بنصف مليار دولار فى 2021

قال اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القضية الفلسطينية تعتبر على رأس أولويات الدولة المصرية عبر تاريخها منذ أحداث 48 مرورًا بـ56، 67، و73.

وأضاف "العوضي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": " مصر قدمت نصف مليار دولار في 2021 لإعادة إعمار غزة.

وتابع: "مصر محاطة بنقاط مشتعلة، والأحداث لم تمر علي مصر عبر تاريخها، وفي حرب 73 كان الاتجاه شمال شرق وكل الاتجاهات مؤمنة بالعكس، وكان هناك قوات مشاركة من هذه الاتجاهات علي عكس الوضع الآن تفكك السودان، وليبيا، واليمن والبحر الأحمر، وتأثير كل هذا علي قناة السويس، كل هذه العوامل تؤثر علي الدولة المصرية، ورغم كل هذا هناك أعمال تنمية حقيقية علي القطر المصري، وإعمار للدولة، وهذا يعتبر أشياء لم تحدث من قبل في الدولة المصرية".