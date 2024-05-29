الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللواء أحمد العوضى لـ"الشاهد": مصر دعمت إعمار غزة بنصف مليار دولار فى 2021

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب أحمد العوضي

قال اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القضية الفلسطينية تعتبر على رأس أولويات الدولة المصرية عبر تاريخها منذ أحداث 48 مرورًا بـ56، 67، و73.

وأضاف "العوضي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": " مصر قدمت نصف مليار دولار في 2021 لإعادة إعمار غزة.

وتابع: "مصر محاطة بنقاط مشتعلة، والأحداث لم تمر علي مصر عبر تاريخها، وفي حرب 73 كان الاتجاه شمال شرق وكل الاتجاهات مؤمنة بالعكس، وكان هناك قوات مشاركة من هذه الاتجاهات علي عكس الوضع الآن تفكك السودان، وليبيا، واليمن والبحر الأحمر، وتأثير كل هذا علي قناة السويس، كل هذه العوامل تؤثر علي الدولة المصرية، ورغم كل هذا هناك أعمال تنمية حقيقية علي القطر المصري، وإعمار للدولة، وهذا يعتبر أشياء لم تحدث من قبل في الدولة المصرية".

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد" تعلن مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة.. ماذا يحدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

عاجل| وزير التموين يكشف مصير صرف نقاط الخبز بعد تحريك سعر رغيف العيش

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية