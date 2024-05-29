انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالحوامدية

أمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بمنطقة الحوامدية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شقة سكنية بالحوامدية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي اصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الحوامدية في الجيزة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.